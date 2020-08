Accor : créer le leader mondial de l'hôtellerie avec IHG ?

Accor : créer le leader mondial de l'hôtellerie avec IHG ?









(Boursier.com) — Créer le leader mondial de l'hôtellerie, devant Marriott! C'était peut-être le projet du Français Accor étudié ces derniers mois et qui mettait en jeu une fusion avec le britannique Intercontinental Hotels Group (IHG). 'Le Figaro' qui révèle l'information ce matin explique que le projet n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'Accor n'aurait même pas approché le britannique.

Citant des sources non identifiées, le journal écrit que le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, a créé début juin une équipe dédiée à ce projet, avec son directeur financier, Jean-Jacques Morin, et les banques d'affaires Centerview et Rothschild.

Le conseil d'administration d'Accor est favorable au principe d'un rapprochement mais Sébastien Bazin estime plus prudent de ne rien entreprendre pour l'instant et aucun contact n'a été pris avec Patrick Cescau, le président français du conseil d'administration d'IHG, ajoute l'article.

Propriétaire des enseignes Intercontinental, Crowne Plaza et Holiday Inn, IHG exploite 5 918 hôtels (883 364 chambres) dans le monde, pour l'essentiel aux États-Unis. Son chiffre d'affaires était de 4,6 milliards de dollars (3,87 milliards d'euros) en 2019, et il est valorisé 7,3 milliards de livres (7,8 milliards d'euros) à la Bourse de Londres.