Accor confirme la reprise de ses activités depuis cet été

(Boursier.com) — Le groupe hôtelier Accor a vu son chiffre d'affaires atteindre 589 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 79% en données publiées et de 79% en données comparables par rapport au T3 2020, mais encore en baisse de 40% par rapport au T3 2019.

Le RevPAR s'améliore de 20 points de pourcentage par rapport au T2 2021, traduisant un fort rebond de l'activité observé au cours de l'été. Accor précise que la forte demande s'est traduite par des prix plus élevés au T3 2021 qu'à la même période en 2019 pour les destinations de loisirs les plus recherchées telles que les provinces françaises et britanniques, les Émirats Arabes Unis et nos hôtels lifestyle aux États-Unis. Les mois de septembre et octobre sont venus confirmer le retour d'une clientèle d'affaires et des événements d'entreprise (MICE).

" Ce troisième trimestre 2021 marque une réelle accélération de la reprise. Notre activité a été très soutenue cet été en Europe, au Moyen Orient et en Amérique, en particulier pour nos destinations de loisirs. Ces tendances devraient se poursuivre sur la fin de l'année. L'envie de voyage est forte ", a notamment commenté le PDG Sébastien Bazin.

L'ensemble des paramètres du plan d'économie de coûts récurrents RESET, présentés le 4 août 2020 et le 24 février 2021, sont confirmés. Le calendrier des bénéfices attendus sur le compte de résultat est inchangé : l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) bénéficiera d'un impact positif de plus de 70 millions d'euros sur l'exercice 2021.

Accor améliore ses objectifs de sensibilité de son Excèdent Brut d'Exploitation au point de RevPAR, désormais inférieure à 17 millions d'euros par rapport à 2019 (contre légèrement inférieure à 18 millions d'euros précédemment), et de consommation de liquidité mensuelle désormais inférieure à 35 millions d'euros (contre 40 millions d'euros précédemment).