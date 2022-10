Accor : confiant dans sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de son objectif d'EBE

(Boursier.com) — Le troisième trimestre 2022 a confirmé la nette amélioration de l'activité observée depuis le début de l'année rapporte le groupe Accor. Pour le deuxième trimestre consécutif, le RevPAR est supérieur à son niveau de 2019 et, désormais, seule l'Asie affiche une performance en deçà de son niveau d'avant crise. La demande de la clientèle loisirs domestique et internationale a été très forte durant l'été, conduisant à une hausse des prix significative, et le mois de septembre a bénéficié du retour de la clientèle d'affaires lors des grands salons et foires.

Au cours du troisième trimestre 2022, Accor a ouvert 93 hôtels correspondant à 15.300 chambres, soit une croissance nette du réseau de +2,4% au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une nette accélération du rythme des ouverture de chambres par rapport au premier semestre 2022. À fin septembre 2022, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 789.152 chambres (5 357 hôtels) et d'un pipeline de 212.000 chambres (1 218 hôtels).

Pour l'exercice 2022, le Groupe confirme sa prévision de croissance nette du réseau autour de 3,5%.

Pour le troisième trimestre 2022, le groupe Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 1.149 millions d'euros en hausse de 83% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au troisième trimestre 2021. Par activité, cette augmentation se décline en une hausse de 84% pour HotelServices et de 80% pour les Actifs Hôteliers & Autres. Par souci de comparaison avec le RevPAR (donné en variation par rapport à 2019 dans l'ensemble de ce communiqué), le chiffre d'affaires est en hausse de +9% à pcc par rapport au troisième trimestre 2019.

Les effets de périmètre, liés essentiellement à la consolidation de Ennismore et la réouverture du Pullman Montparnasse, contribuent positivement pour 14 millions d'euros.

Les effets de change ont un impact positif de 60 millions d'euros, liés essentiellement au dollar américain (-14%).

Objectif d'Excédent Brut d'Exploitation pour l'exercice 2022

L'impact positif des investissements marketing et ventes réalisés au premier semestre, le maintien d'une stricte discipline sur la base de coûts et le fort dynamisme de l'activité ont permis au Groupe, le 28 septembre dernier, de relever son objectif d'EBE pour l'exercice 2022. Il était initialement annoncé supérieur à 550 millions d'euros et est alors attendu entre 610 et 640 millions d'euros. Le groupe est désormais confiant dans sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de cet objectif d'Excédent Brut d'Exploitation sur l'année.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : "La dynamique de l'activité est restée très soutenue sur ce trimestre au cours duquel les RevPAR et chiffre d'affaires du Groupe ont nettement dépassé les niveaux de 2019. Hormis l'Asie-Pacifique dont l'activité redémarre maintenant, toutes les zones géographiques sont en croissance par rapport à 2019. Ces performances solides combinées à une stricte discipline opérationnelle et financière nous permettent d'être confiants dans notre capacité à atteindre la fourchette haute de notre objectif d'Excédent Brut d'Exploitation sur l'année qui devrait s'établir entre 610 et 640 millions d'euros."