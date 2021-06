Accor : combien coûte le sponsoring du PSG ?

(Boursier.com) — Depuis 2019, Accor est le sponsor maillot du PSG. Le groupe hôtelier cherche ainsi à donner une visibilité mondiale à son programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless, en bénéficiant de l'exposition médiatique du club et de ses joueurs.

Cela permet en outre de proposer des expériences uniques aux membres de ce programme de fidélité, comme assister à un match ou rencontrer des joueurs.

Un montant confidentiel.

La somme exacte déboursée par Accor dans le cadre de ce partenariat est confidentielle, elle ne figure pas dans le document de référence. On évoque un montant annuel de plus de 60 ME...

Des liens étroits.

Les liens entre le Qatar, propriétaire du PSG, et Accor sont nombreux. Avec 11,3% du capital, l'émirat est le second actionnaire d'Accor derrière un groupe chinois. Le fonds souverain du Qatar appuie Accor dans son développement sur le continent africain. Avant de diriger Accor, Sébastien Bazin dirigeait la partie européenne de Colony Capital. Ce fonds d'investissement a été le propriétaire du PSG entre 2006 et 2011 avant de le revendre au... Qatar. D'ailleurs, M. Bazin a d'ailleurs été le patron du PSG en 2009.