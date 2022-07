Accor chute en bourse après ses comptes

(Boursier.com) — Accor chute de près de 6% ce jeudi à 27 euros, alors que le résultat net part du Groupe est ressorti légèrement bénéficiaire à hauteur de 32 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 67 millions d'euros au premier semestre 2021. La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence négative à hauteur de -27 millions d'euros au premier semestre 2022 est essentiellement liée aux pertes opérationnelles de AccorInvest bien plus limitées par rapport au premier semestre 2021. La reprise de l'activité en Europe a permis à cette société de voir une amélioration significative de ses résultats.

Les produits et charges non courants sur le premier semestre 2021 comprenaient essentiellement un impact positif de 649 millions d'euros constaté dans le cadre de la cession partielle d'une tranche de 1,5% des titres détenus dans Huazhu en février 2021.

Au cours du premier semestre 2022, le free cash-flow récurrent du Groupe s'est significativement amélioré passant de -260 millions d'euros au premier semestre 2021 à 41 millions d'euros au premier semestre 2022. Le coût de l'endettement financier net est stable entre les premiers semestres 2021 et 2022, démontrant la qualité de notre politique de financement.

Les Investissements récurrents, qui incluent les " key money " versés par HotelServices dans le cadre de son développement et les investissements dans le digital et l'informatique ont été contenus à 55 millions d'euros.

La Variation du besoin en fonds de roulement est saisonnière par nature, et reflète la reprise de l'activité au premier semestre.

La Dette Financière Nette du Groupe au 30 juin 2022 s'établit à 2.025 millions d'euros, contre 1.844 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette légère augmentation est liée à la finalisation du plan de restructuration et à quelques investissements notamment dans Reef, un opérateur américain de "Dark kitchen".

Au 30 juin 2022, le coût moyen de la dette du Groupe s'établissait à 1,9% (en diminution du fait du remboursement de lignes obligataires qui avaient un coupon plus élevé) avec une maturité moyenne d'environ 4 années, sans échéance significative de remboursement avant 2026.

À fin juin 2022, en ajoutant la ligne de crédit non-tirée de 1,2 milliard d'euros, Accor dispose de 2,5 milliards d'euros de liquidité. La ligne de 560 millions d'euros, négociée en mai 2020, est arrivée à échéance en mai 2022. Poursuite de la transformation et de la simplification de l'organisation du Groupe.

Objectif d'Excédent Brut d'Exploitation pour l'exercice 2022

Sur la base de l'activité enregistrée au premier semestre, et en tenant compte des incertitudes macro-économiques actuelles pesant sur le second semestre, le Groupe prévoit un Excédent Brut d'Exploitation supérieur à 550 millions d'euros pour l'année 2022.