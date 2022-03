Accor choisit D-EDGE pour fournir un CRS nouvelle génération à ses hôtels dans le monde entier

(Boursier.com) — D -EDGE Hospitality Solutions, fournisseur leader de technologie pour les hôtels dans plus de 150 pays, annonce avoir été choisi par le groupe Accor, l'un des principaux groupes hôteliers mondiaux, pour fournir le système central de réservation (CRS) de ses 5.300 hôtels dans le monde.

À travers ce choix,?Accor s'assure que ses hôtels bénéficieront d'une plateforme bien plus riche - le CRS nouvelle génération D-EDGE - capable de relever les nouveaux défis de l'hôtellerie. Complet, et en même temps facile à utiliser, le système de réservation central D-EDGE permet en effet une prise en main et une adoption rapide, une connectivité directe à l'ensemble de l'écosystème technologique hôtelier - les PMS, les RMS, les Canaux de Distribution, et tous nouveaux acteurs à venir qui représentaient un intérêt pour l'hôtellerie - et est basé sur le cloud pour garantir une agilité maximale.?