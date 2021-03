Accor cède deux hôtels de l'Est parisien à Extendam

Accor cède deux hôtels de l'Est parisien à Extendam









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Extendam fait l'acquisition auprès d'Accor d'un combo hôtelier réunissant l'ibis et le Novotel Marne-la-Vallée Noisy-le-Grand. Cette nouvelle opération est dans la droite ligne de sa stratégie d'investissement dans des murs et fonds de commerce d'hôtels positionnés sur le segment économique et le segment milieu de gamme en Europe.

De taille significative, le complexe compte au total 305 chambres, deux restaurants, une piscine, des salles de réunions et d'importants espaces de séminaire. Cette opération "off market" est le fruit d'une opportunité négociée tout au long de l'année 2020 et qu'Extendam a su concrétiser dans des conditions de marché intéressantes , indique Extendam.

Les deux établissements, sous les enseignes Accor, disposent respectivement de 161 et de 144 chambres et bénéficient d'un emplacement clé dans l'Est parisien, à proximité de nombreux sièges sociaux, tels que ceux de Coriance, Diac Location, Kellogg's France, Findus France. Extendam prévoit une phase de travaux de rafraîchissement pour les deux hôtels qui avaient d'ores et déjà connu des rénovations au cours des 12 derniers mois. Un quart des chambres de l'ibis et la totalité des chambres du Novotel seront mises aux nouveaux standards de leur marque et des travaux seront également entrepris pour améliorer les installations techniques.

Déjà desservi par le RER A, les hôtels vont bénéficier de l'arrivée des trois nouvelles lignes de métro : les lignes 15 (Grand Paris Express, livraison prévue pour 2024) 16 et 11, ce qui permettra à 54 millions de voyageurs de transiter chaque année vers le site des établissements. Ils se situent également à proximité immédiate de l'autoroute A4 et à 20 km d'Orly, dans un quartier d'affaires regroupant 450.000 m2 de bureaux et 800 entreprises.

Nous estimons que ces actifs économique et milieu de gamme, accueillant une clientèle principalement domestique, disposent d'une capacité de rebond forte dès le deuxième semestre 2021, voire début 2022, en fonction du rythme et du succès des campagnes de vaccination actuellement menées , commente Bertrand Pullès, Directeur Général Adjoint d'Extendam.

Rappelons qu'avec plus de 170 opérations d'investissement réalisées au cours des 10 dernières années et un portefeuille de plus de 238 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d'actifs de 2 milliards d'euros au 31 décembre 2020, Extendam est le leader du capital investissement dédié à l'hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe.