Accor / Bouygues : Wojo traque le gaspillage immobilier

Crédit photo © AccorHôtels

(Boursier.com) — Wojo, la joint-venture créée en 2015 à parts égales entre Bouygues Immobilier et Accor, spécialisée dans le coworking, s'engagent dans une logique vertueuse afin de débusquer les bureaux temporairement inutilisés dans ses immeubles pour les proposer à des entreprises ou associations partageant ses valeurs : l'esprit d'entreprendre, le bien-être au travail, la connexion des talents et l'engagement environnemental.

En lançant son programme Wojo for Impact, Wojo souhaite démontrer qu'il est possible de mutualiser et d'optimiser l'immobilier tertiaire pour lutter contre le "gaspillage immobilier et énergétique", en favorisant par la même occasion des projets en faveur d'un monde plus responsable.

Avec plus de 55.000 m2 d'espaces de coworking situés en Ile-de-France et à Lyon, Wojo, à l'instar de tous les opérateurs de bureaux, dispose régulièrement de bureaux libres dans ses sites, pour une durée déterminée : la vacance "frictionnelle". Afin d'accompagner et soutenir l'esprit d'entreprendre "responsable", Wojo for Impact s'adresse en priorité aux entreprises, jeunes pousses, associations qui innovent pour préparer le monde de demain et/ou rendre celui d'aujourd'hui meilleur, en portant des initiatives sociales et environnementales innovantes . Le programme s'adresse également aux entreprises mises en grande difficulté par la crise sanitaire. Wojo se propose ainsi de les épauler pour les aider à traverser au mieux cette période inédite.

Concrètement, Wojo se propose de mettre ses bureaux privatifs non loués à leur disposition, pour une durée maximale déterminée (2 ans) à des prix ultra concurrentiels (à partir de 230 euros par poste, par mois à Lyon, et 299 euros en région parisienne), incluant tous les services Wojo, l'accès illimité à son réseau de 300 espaces partagés et l'ouverture à sa communauté de 6.000 membres. En contrepartie, les bénéficiaires acceptent de prendre leurs quartiers dans le site qui leur sera proposé en fonction des espaces disponibles et de partager, s'il le faut, leur bureau avec une autre équipe sélectionnée.

Rappelons que Wojo estime à 5% la part de postes vacants en bureaux privatifs, soit 300 postes disponibles pour le programme Wojo for Impact.