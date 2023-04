Accor : bonne nouvelle saluée !

(Boursier.com) — Accor grimpe de 1,6% à 31,80 euros, alors que le groupe a publié un Chiffre d'affaires du T1 2023 de 1.139 millions d'euros, en hausse de 54% en données comparables. Au cours du premier trimestre 2023, le RevPAR du Groupe a poursuivi sa reprise séquentielle pour afficher une croissance +57% par rapport au premier trimestre 2022 (soit +19% par rapport au premier trimestre 2019).

Sur la base des niveaux d'activité affichés au premier trimestre et sur la base des prises de réservations pour les mois à venir, le RevPAR du Groupe pour l'exercice 2023, par rapport à 2022, est désormais attendu en hausse à deux chiffres contre entre +5% et +9% auparavant.

Dans le cadre de sa réorganisation, Accor tiendra une Journée Investisseurs le 27 juin afin de donner davantage de détails sur la stratégie de chacune de ses deux nouvelles divisions et les perspectives attendues.

Parmi les avis de brokers, JP Morgan est repassé à 'neutre' en ciblant un cours de 30 euros, Bernstein a ajusté la mire de 38 à 40 euros ('surperformer'), tandis que la Deutsche Bank a ajusté la mire de 36 à 37 euros en restant à l'achat.