Accor : bondit en tête du CAC40

(Boursier.com) — Accor signe l'une des hausses du jour à Paris. S'il est vrai que le marché parisien est très bien orienté à la mi-journée, le titre du groupe hôtelier bondit de plus de 6% à 25 euros, portant ses gains à plus de 10% depuis hier. Le groupe français va renforcer sa collaboration avec la Commission Royale pour Al-Ula dans le cadre de sa stratégie visant à développer le site d'Al-Ula afin d'en faire une destination touristique "naturelle, culturelle et patrimoniale". Cette collaboration permettra à Accor d'étendre le complexe d'Ashar et d'en assurer l'exploitation sous l'enseigne Banyan Tree. 47 nouvelles unités porteront ainsi à 82 le nombre de villas haut de gamme, accompagnées d'un spa et de plusieurs restaurants gastronomiques.

Accor bénéficie également de la communication plutôt optimiste d'InterContinental Hotels Group. Le propriétaire de la chaîne Holiday Inn a annoncé percevoir les "tout premiers" signes d'un redressement de la demande, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires divisé par deux au premier semestre. IHG, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza, Regent et Hualuxe, a souligné le manque de visibilité sur le calendrier de la reprise du tourisme, après six mois pendant lesquels la pandémie a provoqué une perte de plusieurs milliards en raison des annulations de voyages d'affaires et de vacances. "On ne peut pas sous-estimer l'impact que cette crise a eu sur notre industrie, mais nous sommes en train de constater les tout premiers signes d'un rétablissement au fur et à mesure que les restrictions s'atténuent et que les voyageurs reprennent confiance" a déclaré Keith Barr, directeur général du groupe.

Suivant d'autres grands opérateurs hôteliers, IHG a publié une chute de 52% de son chiffre d'affaires semestriel et un résultat opérationnel ajusté de 74 millions de dollars, contre 410 M$ l'année précédente.