Accor : Bienvenue dans un voyage au-delà du rêve...

(Boursier.com) — 140 ans après le lancement de ses premiers trains de luxe, la légende Orient Express continue avec le lancement du plus grand voilier au monde, Orient Express Silenseas. Une révolution dans l'histoire maritime, et un projet fabuleux qui repousse les limites du possible. Né d'une association tricolore unique entre Accor, leader mondial de l'hospitalité, et les Chantiers de l'Atlantique, leader incontournable de la construction de navires de croisières, ce voilier du futur, hors normes et aux intérieurs spectaculaires, prendra la mer en 2026.

"Avec Orient Express Silenseas, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire : l'expérience et l'excellence du voyage de luxe transposées sur les plus belles mers du monde. Ce voilier exceptionnel, aux racines ancrées dans l'histoire d'Orient Express, proposera un service inégalé et des espaces aux designs raffinés, rappelant l'âge d'or des croisières mythiques. L'innovation est au coeur de ce voilier ultra-moderne qui révolutionnera l'univers maritime avec des technologies inédites permettant de relever les enjeux durables. Un voilier conçu pour laisser place aux rêves, et un écrin accueillant le meilleur des savoir-faire tricolores" a commenté Sébastien Bazin, Président-directeur général, Accor.