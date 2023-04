Accor : bien orienté

(Boursier.com) — Accor surperforme le marché en ce début de semaine à la faveur d'un titre en hausse de 1% à 31,4 euros. A l'approche de la présentation trimestrielle du groupe hôtelier, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 37 à 40 euros tout en maintenant son avis 'surperformer'. Le broker attend un nouveau trimestre de forte croissance des RevPAR, tirée par une base de comparaison favorable (variant omicron au T1 2022), une forte reprise du tourisme en Asie Pacifique et en Chine domestique et le maintien de bonnes tendances dans les autres régions (Europe, MOA, Amériques). Son estimation de CA à 1,057 MdE, très légèrement supérieure au consensus à 1,050 MdE, implique une croissance de 51% sur un an, dont 40% chez Hotel Assets et 55% chez Hotel Services. Compte tenu d'une bonne publication anticipée et de tendances toujours positives à court terme, Accor devrait relever sa guidance 2023 de croissance des RevPAR, actuellement attendue entre +5/9%. Globalement, l'analyste reste confiant sur les fondamentaux du groupe et le rebond de ses marchés.