Accor : au plus haut depuis le début 2020

(Boursier.com) — Accor grimpe encore de 0,5% sur les 41 euros ce lundi, au plus haut depuis 4 ans, après son envolée de la semaine passée, alors que le groupe hôtelier a fait état d'un Excédent Brut d'Exploitation 2023 record, à plus de 1 Milliard d'euros (+49%), pour un chiffre d'affaires de 5,056 MdsE, en hausse de 18% à périmètre et change constants. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) d'Accor, un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière, a bondi de 23%. Le résultat net part du Groupe ressort à 633 ME, contre 402 ME en 2022...

Sur la base des résultats de 2023, de la politique de distribution de dividendes mise en oeuvre depuis 2019 (établie sur la base d'une distribution de 50% du free cash-flow récurrent), et sur recommandation du Conseil d'administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 31 mai le paiement d'un dividende ordinaire de 1,18 euro par action.

"Nous avons eu un début d'année 2024 qui est encourageant où nous voyons à la fois une progression sur le taux d'occupation et sur les prix, qui donc se tiennent, et enfin une confiance renouvelée dans notre capacité à générer de la croissance et à la partager", a déclaré la directrice financière Martine Gerow lors d'un appel avec les journalistes. Accor, qui opère dans plus de 110 pays, a confirmé ses perspectives de croissance à moyen terme annoncées en juin, y compris un programme de rachat d'actions pour un montant d'environ 400 millions d'euros à lancer au cours de l'année 2024...

Brokers convaincus

Parmi les derniers avis de brokers, AlphaValue conseille désormais de réduire la voilure sur Accor avec un objectif de cours de 44,80 euros, tandis que JP Morgan est 'neutre' avec une cible qui passe cependant de 38 à 44 euros. Morgan Stanley surpondère Accor avec une cible qui passe à 45 euros. Stifel parle "d'un ensemble de résultats positifs", Accor ayant dépassé la barre du milliard d'euros d'EBE (en avance sur les prévisions/consensus) avec une amélioration du levier opérationnel au cours du second semestre... Les perspectives sont positives, selon le broker, la société montrant sa confiance pour l'année à venir et laissant les attentes du consensus probablement trop conservatrices à ce stade. Par ailleurs, la société a confirmé le lancement d'un plan de rachat d'actions de 400 millions d'euros au cours de l'année, ce qui devrait être perçu positivement, tandis que le dividende a dépassé les attentes, reflétant la solide génération de FCF. Le courtier pense ainsi que cette publication doit être perçue de manière positive et déclencher une réaction boursière favorable, en particulier dans le contexte de la forte décote d'Accor par rapport à son homologue le plus proche, IHG. Stifel reste ainsi à l'achat sur le dossier avec un objectif réhaussé à 48 euros.

La poursuite d'une solide performance en matière de rentabilité, la confirmation des objectifs à moyen terme et un nouveau rachat d'actions sont autant d'éléments "encourageants", a indiqué de son côté Citi ('achat'). Oddo BHF ('surperformance') a évoqué un "très bon" résultat pour l'exercice 2023, avec un ton confiant pour 2024 car, malgré un contexte géopolitique complexe, cette année s'annonce riche en événements internationaux majeurs qui devraient encore alimenter la croissance. Le courtier anticipe de légers ajustements du consensus à la suite de ces annonces...

