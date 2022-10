Accor assure, le titre grimpe

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique du nez avant l'annonce de la BCE, Accor avance de 2,7% à 24 euros. Le groupe hôtelier a enregistré un chiffre d'affaires de 1,149 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 83% à périmètre et change constants. Pour le deuxième trimestre consécutif, le RevPAR est ressorti supérieur à son niveau de 2019 et, désormais, seule l'Asie affiche une performance en deçà de son niveau d'avant crise. Le groupe, qui gère les chaînes haut de gamme Sofitel et Pullman et des marques à bas prix comme Ibis, a en effet vu son RevPAR augmenter de 14% sur les trois mois clos fin septembre par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie de coronavirus.

Le groupe est confiant dans sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de son objectif d'EBE 2022, rehaussé entre 610 et 640 millions d'euros fin septembre.

Oddo BHF parle d'un très bon trimestre, supérieur aux attentes, et réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre. Accor bénéficie de la reprise de l'hôtellerie, grâce à sa forte exposition à la clientèle domestique. A plus moyen terme, l'accélération des conversions d'hôteliers indépendants vers l'hôtellerie de chaîne soutiendra la croissance de son parc (3/5% par an). La situation financière solide et un potentiel important de cessions d'actifs (c.2 MdsE dont 30% d'Accor Invest à partir de mai 2023) sont également des atouts importants. Au sein de l'univers asset light, le courtier apprécie l'exposition importante d'Accor aux contrats de management (59% du portefeuille vs 37% en franchise) qui offrent un levier opérationnel supplémentaire avec le retour progressif des 'incentive fees'. Enfin, la valorisation boursière d'Accor à 11,1x VE/EBITDA 2023e suggère une décote de 25% vs comparables asset light US (30% vs son multiple historique) et un FCF yield de 6,2%.

Citi ('achat') déclare que les résultats semblent "clairement positifs", avec des revenus supérieurs au consensus, surtout dans le segment des services hôteliers, et la confirmation des prévisions. La banque anticipe une légère hausse des estimations du consensus étant donné le signal plus clair fourni sur les perspectives de rentabilité.