Accor annonce un partenariat avec SHe Travel Club

(Boursier.com) — Le groupe Accor et SHe Travel Club, seul label hôtelier indépendant pensé par les femmes, pour les femmes, annoncent la conclusion d'un partenariat visant à réinventer pour elles le voyage et le séjour à l'hôtel.

SHe Travel Club est le premier et seul label à s'appuyer sur les nouvelles technologies et à prendre en compte les besoins des femmes pour proposer un label spécialement conçu en réponse à leurs attentes et à leurs besoins. De grandes marques Accor, notamment Sofitel, MGallery, Novotel et Mercure, participent à un projet pilote réunissant 50 hôtels en Europe et au Moyen-Orient et destiné à encourager le déploiement du label SHe. L'ambition est de collaborer étroitement pour proposer aux femmes les plus belles expériences de voyage possibles...