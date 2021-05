Accor annonce son intention de sponsoriser un corporate SPAC dédié aux activités connexes à son coeur de métier hôtelier

Crédit photo © Accor

(Boursier.com) — Le groupe Accor annonce aujourd'hui son intention, sous réserve des conditions de marché, de sponsoriser un corporate Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Accor Acquisition Company (AAC), coté sur Euronext Paris.

L'objectif d'AAC est de lever environ 300 millions d'euros. L'investissement initial de Accor dans cette nouvelle entité sera non significatif.

À travers la création d'AAC, Accor a pour ambition d'améliorer encore son offre à destination des propriétaires et des clients du Groupe. Il s'agira de leur proposer des services et des marques additionnelles de qualité et reconnus dans l'un des cinq secteurs d'activité connexes à son coeur de métier hôtelier suivants :

La restauration (Food & Beverage) ; le flex office ; le bien-être ; le divertissement et l'événementiel ; les technologies liées à l'hôtellerie.

La société qui sera acquise par AAC bénéficiera du réseau, de la taille et de la présence mondiale de Accor.