Accor annonce le succès de sa nouvelle émission d'obligations hybrides

(Boursier.com) — À la suite du relèvement de sa notation par Fitch et Standard & Poors au niveau Investment Grade, Accor a procédé avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 7,25%.

La sursouscription de la transaction à environ 4 fois reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de crédit et le potentiel de croissance du Groupe.

Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de l'obligation hybride existante remboursable à partir de janvier 2024, pour laquelle une offre de rachat a été lancée et restera ouverte jusqu'au lundi 9 octobre 2023.

Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de remboursement en avril 2029, et porteront un coupon de 7,25% jusqu'à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d'un traitement intermédiaire de la part de Standard & Poor's et Fitch, 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres.

Citi, HSBC et SG ont agi en tant que coordinateurs pour cette émission et Commerzbank, Mizuho, MUFG, Natixis et Santander ont agi comme teneurs de livre de l'émission hybride.