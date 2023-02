Accor annonce le retour d'une distribution de dividende de 1,05 euro par action

(Boursier.com) — Le groupe Accor annonce un chiffre d'affaires en 2022 en hausse de 92% À 4.224 ME (+80% À PCC). L'EBE grimpe à 675 ME au-dessus des objectifs, Le RN pdg s'établit à 402 ME. Le groupe annonce ainsi le retour d'une distribution de dividende de 1,05 euro par action.

Le REVPAR GROUPE 2023 EST ATTENDU EN HAUSSE ENTRE 5% ET 9% (À PCC) PAR RAPPORT À 2022.

Au 31 décembre 2022, le coût moyen de la dette du Groupe s'établissait à 2,1% avec une maturité moyenne de 3,6 années, sans échéance significative de remboursement avant 2026.

À fin décembre 2022, en ajoutant la ligne de crédit non-tirée de 1,2 milliard, Accor dispose de 2,8 milliards de liquidité. Le Groupe réitère son engagement à restaurer son profil "Investment Grade".

Sur la base des résultats de 2022, de la politique de distribution de dividendes mise en oeuvre depuis 2019 (établie sur la base d'une distribution de 50% du free cash-flow récurrent), et sur recommandation du Conseil d'administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 17 mai 2023 le paiement d'un dividende ordinaire de 0,71 euro par action.

De plus, sur la base des cessions récentes (i.e. une participation de 10,8% dans Ennismore et de titres dans H World Group Ltd), le Conseil d'administration a décidé de proposer le paiement d'un dividende exceptionnel de 0,34 euro par action.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : "2022 a été l'année d'une reprise très dynamique du tourisme et nos performances, en forte croissance dans toutes les régions, témoignent de ce rebond. Nous dépassons nos objectifs sur les plans financiers et extra-financiers et pouvons regarder l'avenir avec sérénité. Nos marques sont attractives, notre distribution est puissante, nos équipes talentueuses et motivées et notre organisation s'est adaptée pour capturer encore plus efficacement la croissance future.

Ces atouts, combinés à la culture originale du Groupe qui place l'humain et les talents au coeur de son modèle, donnent du sens à notre action. En 2023, notre ambition est de poursuivre notre croissance et de conforter notre leadership en continuant à bousculer les codes de l'hôtellerie pour rester le partenaire de choix de nos propriétaires et de nos clients."