Accor annonce le lancement mondial de sa Collection All-Inclusive

(Boursier.com) — Accor annonce aujourd'hui l'accélération de son développement sur le marché de l'hôtellerie tout compris, avec le lancement de sa Collection All-Inclusive. Cette offre séduisante permettra au Groupe de se renforcer sur ce segment en pleine croissance en s'appuyant sur le succès de l'enseigne Rixos. Cette plateforme mobilisera toute la puissance des marques Accor et mettra à profit le leadership du Groupe sur le marché du luxe et du haut de gamme. Tirant profit des plus de 20 ans d'expérience de Rixos dans le domaine du luxe tout compris. Cette offre a pour objectif de proposer des séjours aussi superbes que mémorables, dans le monde entier.

Accor a conclu en 2016 une joint-venture avec Fettah Tamince, fondateur de Rixos Hotels, avec l'objectif de développer le segment All-Inclusive. Un partenariat gagnant, Rixos étant parvenu à tripler son réseau (ouvertures prévues comprises) au cours des cinq dernières années. La marque est leader sur le segment du tout compris de luxe et acteur le plus important en

Turquie, au Moyen-Orient et en Asie centrale avec 24 hôtels et plus de 10.000 chambres, pour 26 hôtels et plus de 14.000 chambres en projet.