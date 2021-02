Accor annonce le lancement mondial de sa clé numérique "Accor Key"

(Boursier.com) — Accor annonce le déploiement de "Accor Key", sa clé numérique, dans l'ensemble de ses hôtels, conformément à la stratégie du Groupe visant à proposer un parcours client sans contact. Ce projet d'envergure confirme l'ambition de Accor à innover et à investir dans des solutions technologiques de haute qualité, pour offrir à ses clients la meilleure et la plus pratique des expériences.

L'objectif de ce déploiement sera de proposer une solution permettant d'accéder à sa chambre sans clé physique, tout en veillant à ce que les hôtels conservent la dimension humaine appréciée des clients. À leur arrivée, ceux-ci recevront la clé de leur chambre sous forme virtuelle, en téléchargeant sur leur smartphone l'application dédiée du Groupe. Ils auront dès lors accès, grâce à leur téléphone portable, à leur chambre, aux salles de réunion et aux ascenseurs. Cette clé virtuelle sera automatiquement désactivée dès le départ de l'hôtel...