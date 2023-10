Accor annonce la co-fondation de HARP, alliance de groupes hôteliers et centrales d'achats mondiaux, pour des achats responsables

(Boursier.com) — Le groupe Accor annonce sa co-fondation de l'"Hospitality Alliance for Responsible Procurement" ("HARP"), en partenariat avec quatre autres leaders mondiaux de l'hôtellerie (Hilton, IHG Hotels & Resorts, Marriott International et Radisson Hotel Group), deux centrales d'achat de spécialisées dans l'hôtellerie (Avendra et Entegra) et l'agence d'évaluation développement durable EcoVadis. Cette alliance s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Accor en matière d'achats durables et s'avère essentielle à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de carbone de scope 3 du Groupe. La coopération entre leaders sera source d'innovation et permettra de développer les outils nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux et sociétaux.

Une part importante de l'empreinte environnementale, sociale et gouvernance de l'hôtellerie repose sur les fournisseurs. Principales interfaces avec les chaines d'approvisionnement, les fonctions achats jouent un rôle décisif dans la mise en place de pratiques plus durables. L'alliance HARP a été créée pour mesurer et améliorer la performance de durabilité des chaînes d'approvisionnement du secteur hôtelier, grâce aux outils de notations mis à disposition par Ecovadis et aux méthodologies d'évaluation partagées, permettant aux entreprises membres d'interagir avec leurs fournisseurs clés et facilitant les échanges d'expertise pour accélérer le déploiement des meilleures pratiques.

Puissant levier

Accor, à travers Astore, sa centrale de référencement internationale spécialisée pour l'ensemble des besoins opérationnels de l'hôtellerie, a identifié très tôt le pouvoir des achats comme étant un puissant levier pour transformer les ambitions en actions, la fonction achats étant essentielle pour conduire la transition des fournisseurs vers le développement durables à travers les processus et les solutions. Cette prise de conscience permet à Astore d'être, depuis plusieurs années, à la pointe de l'approvisionnement durable.

Le Groupe Accor, via Astore, applique des processus rigoureux qui garantissent une sélection des fournisseurs de plus en plus responsables, respectant notamment la Charte des achats responsables de Accor (une obligation contractuelle depuis 2017), qui est régulièrement actualisée au regard de l'évolution des réglementations et des engagements du Groupe. S'appuyant sur une cartographie des risques fournisseurs fondée sur des critères sociaux, environnementaux et éthiques, la vérification du respect de cette Charte par les fournisseurs est assurée par un processus de contrôle robuste. Outre la vérification des obligations contractuelles, ce plan de contrôle mesure la performance de durabilité des fournisseurs, sur la base de critères de plus en plus exigeants.