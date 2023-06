Accor Acquisition Company : radiation du marché le 12 juin

(Boursier.com) — Le 2 juin, le Conseil d'administration d'Accor Acquisition Company (AAC) a constaté que la société n'ayant pas identifié de cible susceptible de répondre aux critères qu'il avait définis, elle n'a pas réalisé de rapprochement initial ('Initial Business Combination', ou 'IBC') avant la date limite du 1er juin 2023, comme prévu dans ses statuts.

En conséquence, la société a décidé de procéder au rachat anticipé de l'intégralité de ses Actions Marché, soit 27.702.143 actions, à un prix unitaire de 10 euros. Les Actions Marchés ainsi rachetées seront immédiatement annulées par voie de réduction de capital.

Le 12 juin, le rachat effectif sera réalisé pour l'intégralité des Actions Marché, sans démarche nécessaire de la part des porteurs d'Actions Marché. A cette date, le centralisateur de l'opération versera à chaque titulaire d'Actions Marché un montant égal au nombre d'Actions Marché détenues multiplié par 10 euros.

Aux fins des opérations précédemment décrites, la cotation des Actions Marché et des BSA Marché sera suspendue à compter du 8 juin, et les Actions Marché et les BSA Marché seront radiés par Euronext Paris le 12 juin.

Plus aucun titre de la société ne sera admis aux négociations sur Euronext Paris.

Il est rappelé que ce rachat sera réalisé en totalité à l'aide des fonds conservés par la société dans le compte séquestre mis en place au moment de l'admission des Unités de la société sur Euronext Paris.

A l'issue de ces opérations, les porteurs d'Actions Fondateurs se réuniront en Assemblée générale mixte afin notamment d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de statuer sur la dissolution anticipée et la liquidation de la société.

Les BSA Marché et les BSA Fondateurs seront définitivement privés de toute faculté d'exercice et expireront sans valeur dans le cadre de la liquidation à venir.