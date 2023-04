Accor Acquisition Company : rachats d'actions à 10 euros en vue d'une dissolution

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Accor Acquisition Company (AAC) a constaté que la société n'ayant pas identifié de cible susceptible de répondre aux critères définis, elle ne réalisera pas de rapprochement initial ('Initial Business Combination' ou 'IBC'). En conséquence, Accor Acquisition Company a décidé de procéder au rachat anticipé de l'intégralité de ses actions marché, soit 27.702.143 actions marché, à un prix unitaire de 10 euros.

Ce rachat sera réalisé en totalité à l'aide des fonds conservés par la société dans le compte séquestre mis en place au moment de l'admission des Unités de la Société sur Euronext Paris. Il est précisé que le compte séquestre ne porte plus intérêt négatif depuis juillet 2022 et que le montant porté au crédit du compte séquestre s'élève à 277.021.430 euros, correspondant au prix total de souscription des unités.

Ce rachat des actions marché sera réalisé à des fins d'annulation et de réduction de capital.

Le rachat effectif sera réalisé pour l'intégralité des actions marché.

Aux fins de ces opérations, la cotation des Actions Marché et des BSA Marché serait suspendue à compter du 8 juin, et les Actions Marché et les BSA Marché seraient radiés par Euronext Paris le 12 juin.

A l'issue de ces opérations, les porteurs d'Actions Fondateurs se réuniront en Assemblée générale mixte afin notamment d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de statuer sur la dissolution anticipée et la liquidation de la société. Il est anticipé qu'à l'issue de la liquidation, les porteurs d'Actions Fondateurs ne soient pas en mesure de récupérer l'intégralité du montant de leurs apports.