Accor Acquisition Company annonce les principaux termes de son introduction en bourse sur Euronext Paris

(Boursier.com) — Accor Acquisition Company, un Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") sponsorisé par Accor et créé dans le but exclusif d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au coeur de métier hôtelier de Accor, notamment dans les secteurs de la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ainsi que les technologies liées à l'hôtellerie, annonce aujourd'hui les principaux termes de son placement privé et son admission aux négociations prévue sur le marché d'Euronext Paris.

Alors que les consommateurs continuent à se tourner vers toujours plus d'expériences, tendance renforcée avec le COVID 19, la demande de services connexes à l'hôtellerie devient toujours plus forte... AAC ciblera des entreprises dont les marques, les produits et les services permettront de satisfaire ces besoins des clients et de répondre aux attentes des propriétaires hôteliers.

Accor entend agir en tant que partenaire stratégique de la société. Fort de sa présence mondiale, son réseau et son expertise sur les écosystème-cibles, Accor mettra à disposition sa capacité de sourcing unique afin d'optimiser la collaboration et accroître les synergies. Par ailleurs, Accor Acquisition Company bénéficiera de la capacité avérée de Accor à développer à grande échelle de nouvelles activités et de l'engagement de ce dernier à assurer un alignement d'intérêts fort avec la société en vue de créer une relation mutuellement bénéfique.

Vaste réseau

La société bénéficiera d'un accès au vaste réseau de propriétaires, clients et fournisseurs de Accor, et aura notamment accès à son programme de fidélité ALL (Accor Live Limitless), à ses partenariats et autres collaborations au sein de l'écosystème global de services d'hospitalité.

La cible opèrera dans un secteur adjacent au coeur de métier hôtelier de Accor, notamment dans les secteurs de la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ainsi que les technologies liées à l'hôtellerie. Ces cinq secteurs représentent un vaste marché sous-adressé, caractérisé par une croissance séculaire et des opportunités de développement à grande échelle.

Dans la période post COVID-19, il existe un potentiel de croissance sans précédent lié à une demande importante de l'industrie du loisir et du voyage ainsi que des opportunités de création de valeur, offrant ainsi des conditions optimales pour bénéficier d'une prochaine reprise du marché.

Parmi les autres critères de sélection figurent également une forte croissance et un potentiel de développement de la position de marché, ainsi qu'une structure adaptée aux marchés de capitaux.

Éléments clés de l'offre

L'objectif de AAC est de lever environ 275 millions d'euros (ou jusqu'à 300 millions d'euros, option de surallocation incluse) dans le cadre de son introduction en bourse par l'émission d'unités, constituée chacune d'une Action Marché et d'un bon de souscription d'Actions Marché, au prix de souscription de 10 euros par Unité. Ces Unités seront admises aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.

Par ailleurs, Accor participera en tant que sponsor pour un montant de 14.860.000 euros en souscrivant à des Actions Fondateur et des bons de souscription Fondateur. Le produit net, après déduction pour fonds de roulement, sera déposé dans un compte séquestre et servira à la Société pour financer l'IBC. Accor financera les intérêts négatifs qui seront appliqués au produit net de l'Offre placé sous séquestre. Accor participera à l'IPO en plaçant un ordre d'un montant de 20 millions d'euros dans le livre d'ordres.

Par ailleurs, Accor souscrira des bons (Forward Purchase Warrants) lui conférant l'option d'acheter des Unités Fondateur additionnelles à un prix unitaire de 10 euros à hauteur d'un montant total maximal de 100 millions d'euros au moment de l'IBC, permettant ainsi à AAC de bénéficier d'une capacité financière accrue dans le cadre de l'acquisition envisagée mais aussi d'aligner pleinement les intérêts de Accor et des actionnaires de marché.

La Société disposera d'une période de 24 mois après la cotation des Unités pour finaliser l'IBC (ou, dans le cas où un accord juridiquement contraignant (binding combination agreement) aura été conclu dans le cadre de l'IBC, dont la finalisation est soumise à des conditions suspensives telles que des autorisations en matière réglementaire ou de concurrence, trente (30) mois après la cotation).

Les investisseurs auront l'opportunité de prendre part à l'IBC potentielle, ou demander le rachat de leurs actions au prix de 10 euros par action. Si l'IBC n'a pas eu lieu dans le délai imparti, la Société sera liquidée et les fonds sous séquestre seront redistribués aux investisseurs à raison de 10 euros par action (dans la limite des fonds disponibles). Les Actions Fondateur seront subordonnées et ne donneront droit à une distribution qu'après les investisseurs de marché.

L'équipe dirigeante de la Société a une grande expérience dans ces écosystèmes et dans la gouvernance de sociétés cotées, de même qu'elle a mené avec succès de nombreuses acquisitions, intégrations et développements à grande échelle. L'équipe dirigeante d'AAC est composée de Amir Nahai (Managing Director), Pierre Boisselier (Directeur Financier), Nicolas Broussaud (CIO) et Besma Boumaza (Directrice Juridique).