Accor accélère sa croissance en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Accor présente ses ambitieux projets d'expansion en Arabie saoudite. Ils s'inscrivent dans l'engagement du Groupe à soutenir le plan Saudi Vision 2030 du Royaume. Au coeur de ces projets figure la signature, récemment annoncée, de trois contrats avec d'importants partenaires propriétaires stratégiques, pour de superbes nouvelles réalisations hôtelières : le projet Rua Al Madinah à Médine, un projet d'urbanisme à Riyadh, et une convention de projet urbain

couvrant plusieurs villes avec Amsa Hospitality.

"L'avenir de l'Arabie saoudite est extrêmement prometteur, aussi Accor y accélère-t-il ses projets de développement en réponse à la demande croissante émanant des hôtes, des locaux, des acquéreurs et des partenaires investisseurs pour des expériences d'accueil contemporaines et aux multiples facettes", a déclaré Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor.

"En tant que premier exploitant hôtelier en Arabie saoudite, nous redéfinissons avec audace l'hospitalité telle qu'elle se déploie dans tout le Royaume. Pour ce faire, nous implantons différentes marques sur un même site : nous y associons hôtels et résidences, y proposons de nouveaux concepts F&B en collaboration avec des chefs de renom et élevons l'expérience hôtelière saoudienne vers de nouveaux sommets. Plus important encore, nous portons le secteur vers une hospitalité positive, en accompagnant les communautés et en respectant nos engagements environnementaux et sociaux, conformément aux objectifs fixés par le plan Saudi Vision 2030."