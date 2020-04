Accor : a les reins assez solides pour faire face à la crise

Crédit photo © AccorHôtels

(Boursier.com) — Accor a les reins assez solides pour faire face à la crise du coronavirus. Contraint de fermer une grande partie de ses hôtels et de mettre au chômage les trois quarts de son personnel (soit 2220.000 personnes), Sébastien Bazin se veut malgré tout confiant. Dans un entretien accordé à 'BFM Business', le PDG d’Accor a ainsi déclaré : «on a une chance folle, c'est qu'on a commencé cette année avec 2,5 milliards de cash, de trésorerie au bilan (…) Mais on a la trésorerie disponible pour tenir, si ce n'est pas neuf mois, c'est peut-être douze mois, quatorze mois. Mais on a du temps devant nous et cette crise ne durera pas aussi longtemps". Dans ces conditions, le dirigeant estime que son entreprise n’aura pas besoin de l'aide du gouvernement français.

Quant au personnel touché par les fermetures, si le patron reconnait la «très grande brutalité" de certaines décisions, il se veut là aussi optimiste : «Notre métier n'est pas un métier très compliqué. On n'a pas de chaîne d'approvisionnement. On ferme un hôtel malheureusement en 48h et on ouvre un hôtel, heureusement, en 48h".

Dans un marché, il est vrai très bien orienté ce lundi, le titre surperforme largement le CAC40, en hausse de plus de 9% à 24,3 euros.