Accenture supprime 19.000 postes et flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Accenture , géant du consulting, bondit de près de 5% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe a dévoilé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes de marché, tout en affichant une guidance relativement prudente du fait de plus faibles dépenses technologiques. Ainsi, le groupe abaisse ses estimations annuelles de revenus et de rentabilité. Il annonce aussi sa décision de réduire de 2,5% ses effectifs, ce qui représente... 19.000 postes. Pour son deuxième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des revenus de 15,8 milliards de dollars en augmentation de 5% en dollars et de 9% en devises locales. Le 'new bookings' atteint un record de 22,1 milliards, en augmentation de 13%. Le bénéfice ajusté par action progresse de 6% à 2,69$.

Plus de la moitié des licenciements affecteront le personnel des fonctions d'entreprise non facturables, a déclaré Accenture. Le groupe s'attend désormais à une croissance annuelle des revenus comprise entre 8 et 10%, par rapport à la projection précédente de 8 à 11%. La marge opérationnelle ajustée est désormais attendue entre 15,3 et 15,5%, tandis que le bpa ajusté est anticipé entre 11,41 et 11,63$. En revanche, le cash flow opérationnel est attendu plus important, entre 8,7 et 9,2 milliards de dollars, pour un free cash flow allant de 8 à 8,5 milliards.