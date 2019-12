Accenture : stratégie porteuse

Accenture : stratégie porteuse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accenture, le géant du consulting coté à Wall Street, a annoncé des comptes supérieurs aux attentes de marché, soutenus par le digital et le cloud. Le groupe de conseil technologique a réalisé pour le premier trimestre fiscal clos fin novembre 2019 un bénéfice net part du groupe de 1,36 milliard de dollars et 2,09$ par titre, contre 1,27 milliard de dollars soit 1,96$ par action un an auparavant. Le bénéfice par action était estimé à 2$ en moyenne par les analystes. Les revenus ont totalisé quant à eux 11,36 milliards de dollars, contre 11,14 milliards de consensus. La marge brute a grimpé à 32,1% contre 31,1% un an avant, avec le développement des services digitaux et cloud. Pour le trimestre entamé, les revenus sont attendus entre 10,85 et 11,15 milliards de dollars, soit un milieu de fourchette conforme aux attentes.