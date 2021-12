Accenture s'enflamme après les trimestriels

(Boursier.com) — Accenture bondit de 9% avant bourse à Wall Street, le géant du consulting ayant dopé ses estimations 2022 de revenus et de profits. Accenture a déclaré qu'il s'attendait désormais à une croissance des revenus de l'exercice de 19% à 22% en monnaie locale, contre des perspectives de croissance de 12% à 15% publiées en septembre. Les analystes suivis par FactSet s'attendaient à une croissance des revenus de 11,5%. La compagnie a affiché un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, ou 2,78$ par action, pour le trimestre clos le 30 novembre, contre 1,5 milliard de dollars, ou 2,32$ par action, un an plus tôt. Les revenus ont atteint 14,96 milliards de dollars contre 11,76 milliards de dollars un an avant. Le consensus FactSet était d'un bpa de 2,64$ pour un chiffre d'affaires de 14,22 milliards de dollars. Le new bookings a atteint 16,8 milliards de dollars.