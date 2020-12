Accenture flambe avec le relèvement des prévisions

(Boursier.com) — Accenture bondit avant bourse à Wall Street, sur ses sommets historiques, alors que le géant du consulting vient de publier pour le premier trimestre fiscal des profits et ventes en croissance, supérieurs aux attentes, assortis d'une guidance relevée. Pour le trimestre clos fin novembre 2020, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars et 2,32$ par titre, à comparer à un profit de 1,36 milliard un an plus tôt. Hors éléments, le bpa ajusté a représenté 2,17$, contre 2,01$ un an auparavant et 2,02$ de consensus FactSet. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 4% en glissement annuel pour atteindre 11,76 milliards, contre 11,3 milliards de consensus. Le 'new booking' a progressé de 25% à 12,9 milliards.

Le groupe envisage désormais pour l'exercice une croissance des revenus allant de 4 à 6%, contre 2 à 5% auparavant.