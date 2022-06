Accenture finalise l'acquisition de Greenfish

(Boursier.com) — Accenture a finalisé l'acquisition de Greenfish, une société indépendante spécialisée dans les services de conseil en développement durable. L'intention d'acquérir Greenfish a été annoncée le 20 avril 2022. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Les équipes de Greenfish, composées de plus de 270 professionnels hautement qualifiés, rejoignent Accenture pour renforcer les équipes mondiales Sustainability, qui accompagnent les clients dans l'objectif d'améliorer leur performance ESG et d'intégrer la durabilité dans leurs opérations.

L'activité Sustainability d'Accenture accompagnent les clients sur l'ensemble des problématiques ESG, ce qui comprend les aspects sociaux et de gouvernance ainsi qu'environnementaux, pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et devenir un modèle d'économie circulaire grâce à l'investissement numérique ainsi que de créer des organisations intelligentes et durables au coeur de leur activité. Ensemble, avec les partenaires de son écosystème et ses participations dans le développement de technologies de rupture, Accenture amplifie les transformations à l'aide d'outils, de technologie et des méthodologies qui intègrent les données, la prise de décision et la performance en matière de durabilité pour mesurer efficacement la valeur et l'impact durable pour toutes les parties prenantes.