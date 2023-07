Accenture finalise l'acquisition d'Optimind

(Boursier.com) — Accenture a finalisé l'acquisition d'Optimind, une société indépendante basée à Paris qui fournit des services de conseil et des solutions destinées à aider les entreprises d'assurance, les banques et les grandes entreprises à relever les grands défis liés à la compétitivité, la transformation et l'évolution de la réglementation. L'intention d'acquérir Optimind a été annoncée le 17 mars 2023. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Optimind, lauréat de la médaille d'or EcoVadis 2022 pour sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, a construit au cours des deux dernières décennies, une offre de services solide qui couvre tous les aspects de la chaîne de valeur en matière de gestion des risques : de la stratégie à la finance, de la modélisation quantitative à la conformité, de la cartographie au plan de continuité.

Les équipes d'Optimind, composées de plus de 350 professionnels hautement qualifiés, dont plus de 110 actuaires, au service de clients en France et au Luxembourg, renforcent les capacités d'Accenture à fournir des services dans les domaines du pilotage et de la conformité des risques quantitatifs et qualitatifs.