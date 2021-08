Accenture finalise l'acquisition d'Exton Consulting

Accenture finalise l'acquisition d'Exton Consulting









Accenture a finalisé l'acquisition d'Exton Consulting, un cabinet français spécialisé dans le conseil en stratégie et management auprès des clients du secteur des services financiers dans toute l'Europe. L'intention d'acquérir Exton Consulting a été annoncée le 18 juin 2021. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Fondé en 2006 et basé à Paris, Exton Consulting accompagne les directions générales des principales banques et compagnies d'assurance dans leurs projets de croissance et de transformation à travers l'Europe.

L'équipe d'environ 150 professionnels hautement qualifiés d'Exton Consulting rejoint les équipes d'Accenture dédiées au secteur financier et renforcera ainsi leurs capacités à proposer des solutions innovantes de bout en bout à un plus large éventail d'entreprises, permettant de couvrir tous les aspects de leurs projets de transformation comprenant la stratégie, la conception, la technologie et les opérations.

Les équipes d'Accenture dédiées au secteur des services financiers accompagnent les banques (de détail, commerciales et d'investissement), les prestataires de services de paiement, les gestionnaires de patrimoine et d'actifs, les marchés boursiers ainsi que les assureurs et réassureurs dans leur transformation. Elles aident les clients à tirer parti de la technologie et à innover afin d'améliorer leurs performances commerciale et opérationnelle, répondre aux exigences réglementaires et renforcer la confiance et l'engagement de leurs clients tout en se développant de manière plus rentable et pérenne.