Accenture fait des étincelles

(Boursier.com) — Accenture , le géant du consulting et de l'outsourcing, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos et fourni une guidance solide. Pour son quatrième trimestre fiscal décalé, clos fin août 2021, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,42 milliard de dollars soit 2,20$ par titre, contre 1,29 milliard de dollars et 1,99$ par action un an avant. Le consensus FactSet était de 2,19$ de bpa. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 24% à 13,42 milliard de dollars, en ligne avec le consensus de marché. Le groupe a par ailleurs révisé en hausse sa guidance et déclaré un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre fiscal 2022, les revenus sont anticipés entre 13,9 et 14,35 milliards, contre 13,55 milliards de consensus. Sur l'ensemble de l'exercice, le bpa est anticipé entre 9,9 et 10,18$, contre 9,87$ de consensus. Accenture poursuit par ailleurs ses acquisitions afin de se renforcer dans le digital, le cloud computing et la cybersécurité. Le groupe a également investi dans l'intelligence artificielle et la blockchain.