Accenture et ServiceNow lancent un Business Group pour accompagner la transformation organisationnelle des entreprises

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accenture et ServiceNow (NYSE : NOW) lancent un nouveau Business Group pour accompagner les entreprises des secteurs public et privé dans le développement de projets liés à leur transformation digitale et relever les défis opérationnels. Le Business Group 'Accenture ServiceNow' représente un investissement conséquent de plusieurs millions de dollars sur les cinq prochaines années, porté par les deux entreprises.

L'ère de la Covid-19 pousse les entreprises à innover de plus en plus rapidement, réduire les coûts, augmenter la productivité et répondre aux besoins évolutifs de leurs clients. Le Business Group, 'Accenture ServiceNow', permet ainsi aux entreprises de faire évoluer leurs processus organisationnels et de tirer pleinement parti de leurs investissements technologiques.

Une promesse poussée par des workflows digitaux améliorés qui modernisent et transforment l'expérience client et collaborateur. Il s'agit notamment de doter les clients et les collaborateurs d'outils plus performants accessibles en libre-service et qui offrent une plus grande flexibilité ainsi qu'une mobilité plus importante. Développer un espace de travail plus ouvert sur les plateformes technologiques permet aux entreprises d'avoir une vision holistique des besoins des clients et des collaborateurs, de répondre plus efficacement aux objectifs de productivité et ainsi optimiser les coûts...

"Nous sommes enthousiastes à l'idée de renforcer notre alliance avec ServiceNow qui va nous permettre d'accompagner la transformation numérique de nos clients vers un tout autre niveau. Faire appel à des technologies Cloud va permettre aux entreprises de tous secteurs de repenser plus facilement leurs opérations, de renforcer les compétences des collaborateurs et faciliter la prise de décisions stratégiques. Grâce à l'automatisation de processus complexes et à l'amélioration des expériences menées de concert avec ServiceNow, nous aidons les entreprises à délivrer de la valeur pour toutes les parties prenantes : clients, collaborateurs, partenaires et actionnaires", a commenté Julie Sweet, chief executive officer pour Accenture