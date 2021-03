Accenture en grande forme

(Boursier.com) — Accenture , le géant des services de consulting, a rehaussé ses estimations financières en marge de la publication d'un second trimestre fiscal supérieur aux attentes. Le groupe a par ailleurs annoncé une hausse des 'retours aux actionnaires' et un bonus destiné aux employés. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 1,44 milliard de dollars et 2,23$ par titre, contre 1,24 milliard et 1,91$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,03$, contre un consensus FactSet de 1,89$. Les revenus se sont améliorés de 8,5% à 12,09 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 11,8 Mds$. Le new bookings a grimpé de 13% à 16 milliards.

Pour l'exercice fiscal 2021, Accenture anticipe désormais un bénéfice ajusté par action allant de 8,32$ à 8,50$, contre une fourchette antérieure allant de 8,02 à 8,25$. La guidance en matière de croissance des revenus va maintenant de 6,5 à 8,5%, contre 4 à 6% auparavant. Le groupe entend restituer 5,8 milliards de dollars à ses actionnaires par rachats de titres et dividendes, contre un montant de 5,3 milliards de dollars précédemment envisagé. Enfin, Accenture a aussi annoncé son intention de payer un bonus exceptionnel représentant une semaine de salaire de base aux employés en dessous du niveau de managing director.