Accenture déçoit les marchés









(Boursier.com) — Accenture , le géant du consulting et des services professionnels, devrait souffrir en bourse ce jour à Wall Street, suite à une publication financière décevante. Les revenus du groupe ont ainsi manqué le consensus pour le quatrième trimestre fiscal, alors que la guidance 2021 est également ressortie trop courte. Sur le trimestre clos fin août, le bénéfice net a représenté 1,29 milliard de dollars et 1,99$ par titre, contre 1,13 milliard de dollars un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a décliné de 2% à 1,70$, contre 1,73$ de consensus FactSet. Les revenus ont baissé de 2% à 10,84 milliards de dollars, contre 10,93 milliards de consensus. Pour 2021, Accenture envisage un bénéfice par action allant de 7,8$ à 8,1$, contre 8,13$ de consensus.