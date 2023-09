Accenture chute à Wall Street et plombe Capgemini

(Boursier.com) — Accenture , le géant du consulting, trébuche avant bourse à Wall Street, sur des perspectives inférieures aux attentes de marché. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 2,71$ et des revenus de 16 milliards de dollars, contre respectivement 2,66$ et 16,07 milliards de dollars de consensus de marché. Le géant IT signale par ailleurs que l'inflation et les pressions de taux d'intérêt devraient peser sur les perspectives. Pour le premier trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe désormais des revenus allant de 15,85 à 16,45 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 16,4 milliards. Sur l'exercice 2024 dans son ensemble, Accenture prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 11,97$ à 12,32$, à comparer à un consensus de 12,4$ environ. La croissance à devises comparables est attendue entre 2 et 5%, elle aussi décevante.

Cette déception Accenture pèse lourdement sur les grands acteurs cotés en Europe et notamment sur Capgemini, qui trébuche de 2,5% actuellement à 161,3 euros à Paris.