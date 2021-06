Accenture : bondit après le relèvement des objectifs annuels

(Boursier.com) — Accenture bondit sur de nouveaux sommets avant bourse à Wall Street, dopé par le relèvement de ses objectifs annuels. L'entreprise spécialisée dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation table désormais sur un bpa 2021 compris entre 9,07$ et 9,16$ pour des revenus en hausse de 10 à 11%. La marge opérationnelle est anticipée à 15,1%. Sur son troisième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bpa de 2,40$ contre 1,90$ un an plus tôt pour des recettes de 13,26 Mds$, en croissance de 21% et supérieures aux 12,79 Mds$ de consensus. La firme a par ailleurs déclaré un dividende trimestriel de 0,88$ par action, en hausse de 10% sur un an.

Accenture bénéficie de l'adoption par de nombreuses entreprises d'un modèle de travail hybride dans un monde post-pandémie. Selon les spécialistes, la demande de services de conseil en informatique n'a jamais été aussi élevée depuis 20 ans et devrait rester forte pendant un long moment.