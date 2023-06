Accenture : beaucoup d'IA, des résultats supérieurs aux attentes, mais le titre chute à Wall Street

(Boursier.com) — Accenture trébuche de 5% avant bourse à Wall Street, alors que le géant du consulting, qui multiplie les initiatives dans l'intelligence artificielle, a pourtant annoncé des résultats et des revenus supérieurs aux attentes de marché. Les opérateurs sanctionnent surtout des perspectives décevantes de revenus avec la faiblesse des dépenses technologiques. Ainsi, le groupe table pour le trimestre entamé, sur des revenus allant de 15,75 à 16,35 milliards de dollars, ce qui ressort moins bon qu'attendu. Pour le trimestre clos fin mai 2023, Accenture a affiché des revenus totaux de 16,6 milliards de dollars, alors que son bénéfice ajusté par action a été de 3,19$. Le consensus était de 3,04$ de bpa ajusté et 16,56 milliards de dollars de ventes. Rappelons que le groupe a annoncé en mars les licenciements de 19.000 employés, après avoir recruté de manière conséquente durant la pandémie. Le groupe vise des économies de 1,5 milliard de dollars.

Le groupe dirigé par Julie Sweet a affiché un niveau de 'new bookings' en augmentation de 2% à 17,2 milliards de dollars sur le troisième trimestre. Accenture a aussi révélé plusieurs initiatives dans l'intelligence artificielle. Etendant leur collaboration de plusieurs décennies, Accenture et Microsoft vont collaborer pour aider les organisations à adopter "la puissance disruptive" de l'IA générative, accélérée par le cloud, pour transformer fondamentalement leurs activités. Avec leur coentreprise Avanade, les sociétés co-développent de nouvelles solutions sectorielles et fonctionnelles basées sur l'IA pour aider les clients à exploiter l'IA générative dans toute l'entreprise. Accenture a aussi dévoilé hier une extension de sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour aider les clients à tirer parti de la valeur des grands modèles de langage (LLM) et de l'IA générative pour une transformation commerciale plus rapide, "en utilisant le cloud le plus complet et le plus largement adopté". Enfin, grâce à une expansion stratégique de leur relation, Accenture et Google Cloud "aideront les organisations à réinventer leurs activités grâce à l'IA générative pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance, soutenues par de nouveaux investissements substantiels d'Accenture".

La semaine dernière, Accenture avait annoncé son intention d'investir 3 milliards de dollars dans l'IA "pour accélérer la réinvention des clients". Le groupe va doubler ses effectifs dans l'IA à 80.000 personnes par embauches, acquisitions et formation. "Il y a un intérêt sans précédent pour tous les domaines de l'IA, et l'investissement substantiel que nous réalisons dans notre pratique Data & AI aidera nos clients à passer de l'intérêt à l'action et à la valeur, et de manière responsable avec des analyses claires", a déclaré Julie Sweet. "Les entreprises qui construisent une base solide d'IA en l'adoptant et en la faisant évoluer maintenant, là où la technologie est mature et offre une valeur claire, seront mieux placées pour réinventer, rivaliser et atteindre de nouveaux niveaux de performance. Nos clients ont des environnements complexes, et à une époque où la technologie évolue rapidement, notre compréhension approfondie des solutions écosystémiques nous permet de les aider à naviguer rapidement et de manière rentable pour prendre des décisions intelligentes".