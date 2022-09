Accenture bat le consensus de profits

(Boursier.com) — Accenture , le géant du consulting coté à Wall Street, affiche peu d'évolution avant bourse, alors que le groupe a battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos, mais livré par ailleurs des perspectives mitigées. Le titre reste donc bloqué sur des planchers de 18 mois sur la cote américaine. Pour son quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin août, Accenture a fait état d'un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars soit 2,6$ par titre, contre 1,42 milliard et 2,2$ par action un an auparavant. Le consensus FactSet était de 2,57$ de bénéfice par action. Les revenus trimestriels se sont appréciés de près de 15% à 15,42 milliards de dollars, contre 15,39 milliards pour le consensus FactSet. La croissance en Amérique du Nord en dollars US a été de 18%, contre 12% en Europe et 13% sur les marchés dits... "de croissance". L'impact des devises sur les revenus a été négatif de 7,5%. Le niveau de new bookings a progressé de 22% à 18,4 milliards de dollars.

Pour son premier trimestre fiscal 2023 juste entamé, le groupe table sur des revenus allant de 15,2 à 15,75 milliards de dollars, à comparer à un consensus FactSet de 16,2 milliards. Le bénéfice par action 2023 est attendu entre 11,09 et 11,41$, contre 11,93$ de consensus.