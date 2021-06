Accenture annonce son intention d'acquérir umlaut

(Boursier.com) — Accenture a annoncé son intention d'acquérir umlaut, société de conseil et de services en ingénierie dont le siège social est situé à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Cette acquisition permettrait à Accenture de renforcer considérablement ses capacités à aider les entreprises à tirer parti des technologies numériques telles que le cloud, l'intelligence artificielle et la 5G.

Cela transformerait en profondeur la façon dont celles-ci conçoivent et fabriquent leurs produits, améliorent leur chaîne d'approvisionnement, intègrent le développement durable et introduisent le numérique au sein de leur organisation.

Avec l'acquisition d'umlaut, plus de 4.200 ingénieurs et consultants hautement qualifiés dans 17 pays rejoindraient l'activité Industrie du futur d'Accenture élargissant ainsi ses capacités dans de nombreux secteurs, parmi lesquels l'automobile, l'aéronautique et la défense, les télécommunications, l'énergie et les utilities. Ainsi renforcée, l'activité Industrie du futur d'Accenture offrirait à ses clients une large gamme de services leur permettant de réussir leur transformation digitale en matière d'ingénierie et d'activités industrielles, d'améliorer leur productivité et d'accélérer leur transformation numérique vers les produits et services connectés.

"Nous avions prédit que les technologies numériques seraient bientôt appliquées à grande échelle au coeur de l'activité des entreprises - c'est-à-dire dans la conception, l'ingénierie et la production de leurs produits. Depuis près de dix ans, Accenture a mis en place les ressources nécessaires et des partenariats d'écosystème pour allier la puissance du numérique avec les services d'ingénierie traditionnels" a déclaré Julie Sweet, CEO monde d'Accenture. "La pandémie de COVID-19 a accéléré, pour les entreprises, la nécessité de transformer leurs opérations stratégiques en conséquence. Les services d'ingénierie de pointe hautement spécialisés d'umlaut renforceraient ainsi notre capacité à répondre à cette accélération de la demande et à continuer à innover pour nos clients."