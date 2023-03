(Boursier.com) — Accenture annonce son intention d'acquérir Optimind, une société indépendante basée à Paris qui fournit des services de conseil et des solutions destinées à aider les entreprises d'assurance, les banques et les grandes entreprises à relever les grands défis liés à la compétitivité, la transformation et l'évolution de la réglementation. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués...

Fondée en 2000, Optimind compte plus de 350 professionnels hautement qualifiés, dont plus de 110 actuaires, qui travaillent au service des clients en France et au Luxembourg.

Optimind, lauréat de la médaille d'or EcoVadis 2022 pour sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, a construit au cours des deux dernières décennies, une offre de services solide qui couvre tous les aspects de la chaîne de valeur en matière de gestion des risques : de la stratégie à la finance, de la modélisation quantitative à la conformité, de la cartographie au plan de continuité.

Olivier Girard, président d'Accenture France & Benelux, déclare : "Cette acquisition viendrait compléter les capacités existantes d'Accenture en matière de finance et de gestion des risques. Elle renforcerait notre capacité à aider nos clients à naviguer dans une période de ruptures et à créer de la valeur pour leur entreprise. Nous serions ainsi en mesure de proposer une offre complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur et d'aider nos clients à accélérer et à passer à l'échelle leurs projets de transformation financière et de conformité."

Khalid Lahraoui, Responsable de l'activité Financial Services d'Accenture France et Benelux, déclare : "L'acquisition d'Optimind renforcerait notre capacité à aider nos clients à tirer avantage du changement, accélérer leur transformation, créer de la valeur et construire de nouveaux modèles disruptifs de gestion des risques. Cette acquisition renforcerait la position d'Accenture en tant qu'entreprise de stratégie et de conseil de premier plan pour les clients du secteur des services financiers, déployant nos solutions innovantes de bout en bout à une nouvelle vitesse et à l'échelle européenne."

Christophe Eberlé, président et fondateur d'Optimind, ajoute : "Nos collaborateurs apporteraient leur expertise en matière de services et de solutions en gestion des risques qualitatifs, quantitatifs et administratifs. Intégrer Accenture nous permettrait d'élargir notre couverture au niveau mondial et de créer de nouvelles opportunités pour notre entreprise et nos collaborateurs. Ensemble, nous pourrions accompagner plus largement nos clients à un moment où ils ont plus que jamais besoin de nos expertises pour faire face aux évolutions économiques, financières et réglementaires qui s'apprêtent à changer les équilibres historiques."

Le projet d'acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et des approbations préalables des autorités ainsi qu'aux conditions habituellement applicables...