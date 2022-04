Accenture annonce son intention d'acquérir Greenfish

(Boursier.com) — Accenture a annoncé son intention d'acquérir Greenfish, une société indépendante spécialisée dans les services de conseil en développement durable. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Fondée en 2010 et basée à Bruxelles, Greenfish fournit des services de conseil en développement durable et des solutions d'ingénierie pour accélérer la transformation durable des entreprises, de la stratégie à la mise en oeuvre. Avec des bureaux en Belgique, en France et aux Pays-Bas, les plus de 270 professionnels hautement qualifiés de Greenfish rejoindraient les équipes Sustainability d'Accenture.

"Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à chercher à adopter des modèles économiques plus durables et à améliorer leurs performances en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette évolution apporte un avantage financier et concurrentiel aux entreprises tout en érigeant le développement durable et les critères ESG en priorité à tous les niveaux de l'organisation" a déclaré Olivier Girard, président d'Accenture France et Benelux. "L'acquisition de Greenfish renforcerait davantage notre expertise et l'accompagnement de nos clients européens dans l'objectif d'améliorer leur performance ESG et d'intégrer la durabilité dès la conception de leurs opérations."

L'activité Sustainability d'Accenture accompagne les clients dans leurs objectifs d'atteindre la neutralité carbone et un modèle d'économie circulaire grâce à l'investissement numérique ainsi que de créer des organisations intelligentes et durables au coeur de leur activité. Ensemble, avec les partenaires de son écosystème et ses participations dans le développement de technologies de rupture, Accenture amplifie les transformations à l'aide d'outils, de technologie et des méthodologies qui intègrent les données, la prise de décision et la performance en matière de durabilité pour mesurer efficacement la valeur et l'impact durable pour toutes les parties prenantes.

Grâce à l'acquisition de Greenfish, Accenture serait en mesure de renforcer ses compétences et ses capacités en matière de durabilité et de faire évoluer ses services plus rapidement afin de répondre aux besoins croissants des clients. Depuis la COP26 en particulier, les entreprises européennes accélèrent leur transformation en matière de durabilité, l'évolution des pressions sur l'énergie et les chaînes d'approvisionnement ne faisant qu'accentuer cette tendance.