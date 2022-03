ACC accueille Mercedes-Benz comme nouvel actionnaire, aux côtés de Stellantis et TotalEnergies

(Boursier.com) — Stellantis , TotalEnergies et Mercedes-Benz ont finalisé les accords définitifs en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC). Avec cette arrivée, la capacité industrielle d'ACC va être portée à 120 GWh minimum d'ici 2030.

A cet horizon, ses usines française (Billy-Berclau / Douvrin) et allemande (Kaiserslautern) pourront chacune produire au moins 40 GWh par an contre les 24 GWh initialement prévus.

De plus, la feuille de route industrielle d'ACC s'enrichira d'un 3ème site de production à Termoli en Italie. Un premier protocole d'accord entre ACC et les autorités italiennes a été signé le 21 mars pour officialiser cette volonté des actionnaires d'investir en Italie, et fixer ce que pourraient en être les modalités précises.

Le nouveau pacte d'actionnaires est conditionné aux conditions usuelles en matière de closing et aux approbations des autorités européennes compétentes.