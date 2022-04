Acanthe Développement : un bénéfice de 8,3 ME après une cession d'immeuble

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, le patrimoine immobilier d'Acanthe Développement représente une surface de 9.462 m2. Le groupe réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'immobilier, en France, à Paris dans le Quartier Central des Affaires. Au cours de l'exercice, le groupe a cédé, pour 42 millions d'euros le bien sis rue de Rivoli à Paris 1er, réalisant une plus-value consolidée de 8,9 ME.

Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 3,87 ME, dont 3,37 ME de revenus locatifs et 495 kE de charges locatives.

Le résultat opérationnel s'élève à +8,5 ME. Ce résultat enregistre principalement le revenu net des immeubles (+2,9 ME), la plus-value de cession de l'immeuble Rivoli (+8,9 ME), les dotations et reprises de provisions (-0,3 ME), la variation de juste valeur des immeubles de placement (+3,5 ME), les charges de structure courantes (-2,6 ME) et le coût de sortie de l'ancien siège social (-3,1 ME).

Le résultat net ressort à 8,3 ME (-3,7 ME au 31 décembre 2020).

L'ANR, au 31 décembre 2021, est 1,006 euro/action.

Le groupe a quitté son siège social de la rue de Bassano mettant fin à un bail ferme de 12 ans, moyennant une indemnité. Cette sortie permettra, sur la durée du bail qui restait à courir (6,5 ans), une économie annuelle de 2,2 ME en termes de trésorerie. Elle va aussi permettre de réduire à l'avenir certaines charges de structure. Le siège social est désormais au 55, rue Pierre Charron à Paris (8e).

Perspectives

A la suite de la cession de l'immeuble de la rue de Rivoli, l'endettement du groupe auprès des établissements de crédit est désormais inexistant, permettant des acquisitions par emprunt d'éventuelles opportunités d'investissement, en considérant l'aspect écologique.

Le groupe va également continuer la politique de simplification de son organigramme entreprise ces deux dernières années en réalisant en 2022 d'autres transmissions universelles de patrimoine (TUP).