Acanthe Développement : forte décote !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acanthe Développement affiche un patrimoine immobilier évalué à 163,2 millions d'euros en fin d'année dernière.

L'ANR par action au 31/12/2019 ressort à 0,975 Euro soit une décote de près de 60%.

Au 31 Décembre 2019, le patrimoine d'Acanthe Développement représente une surface de 12 788 mètres carrés.

Le résultat opérationnel s'élève à 13,8 ME. Ce résultat enregistre principalement le revenu net des immeubles (4,3 ME), les dotations et reprises de provisions (- 1,2 ME), la variation de juste valeur des immeubles de placement (13,7 ME) et pour le solde (- 3 ME) par différentes charges. Le chiffre d'affaires s'établit à 5 485 KE (dont 4 602 KE de revenus locatifs et 883 KE de charges locatives refacturées).

La société a reçu quelques demandes de suspension temporaire ou d'étalement des paiements de loyers au nom de la situation exceptionnelle. Cependant, de par la situation géographique même des biens, et la qualité financière de ses locataires, le Groupe ne constate aucun retard significatif dans l'encaissement de ses loyers. La société porte cependant un regard particulier à sa trésorerie et au suivi de ses éventuels impayés. A ce stade, aucune inquiétude n'est de mise, le Groupe ayant les capacités à faire face à cette situation difficile.