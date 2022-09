Acanthe Développement : continue d'étudier des projets d'investissement

(Boursier.com) — Le groupe Acanthe Développement réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France à Paris et en Belgique à Bruxelles, dans le secteur de l'immobilier. Au 1er semestre 2022, par effet de périmètre, le chiffre d'affaires s'établit à 1,90 million d'euros, dont 1,63 ME de revenus locatifs et 274 kE de charges locatives refacturées (2,04 ME au 1er semestre 2021, dont 1,75 ME de revenus locatifs et 297 kE de charges locatives refacturées).

A périmètre constant, c'est-à-dire, après neutralisation des loyers sur le bien rue de Rivoli cédé en juin 2021, le chiffre d'affaires progresse de 16% à 1,89 ME.

Le résultat opérationnel ressort à +8,3 ME (+7,2 ME au 30 juin 2021), se composant principalement de la plus-value de cession de 7,5 ME, de la variation positive de la juste valeur de 2,4 ME des immeubles de placement. Il comprend également une provision pour risque et charge de 1,8 ME concernant le litige avec les anciens actionnaires FIG. Le résultat net part du group est de 8,3 ME (6,8 ME un an plus tôt).

Perspectives

Le Groupe est totalement désendetté et continue d'étudier des projets d'investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de sociétés présentant des caractéristiques d'état locatif, de potentiel de rendement ou de valorisation intéressantes, en particulier à Paris QCA.

Le Groupe porte aussi un regard particulier sur ses frais généraux et au suivi de ses éventuels impayés. A ce stade, aucune inquiétude majeure n'est de mise.