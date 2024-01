ABO-Group renforce son département de gestion des eaux de surface et souterraines avec 'Eau et Perspectives'

(Boursier.com) — ABO-Group acquiert le bureau d'études Eau et Perspectives, spécialisé dans l'hydrologie, l'hydraulique et l'hydrogéologie. Par cette acquisition, ABO-Group renforce son expertise sur un segment de marché en forte croissance étroitement lié aux effets du changement climatique.

Eau & Perspectives, basé à Mougins au nord de Cannes, est la référence d'études dans la sud de la France spécialisé en gestion des eaux : l'ingénierie et le conseil en hydraulique urbaine, fluviale, pluviale et en hydrogéologie. Le cabinet développe des expertises sur les caractéristiques des eaux de surface avec des modélisations et des eaux souterraines, plus particulièrement sur la prévention et la gestion des inondations, la préservation des eaux souterraines et leur qualité.

ABO-Group est déjà très actif dans la région dans le domaine de l'eau avec ses bureaux de Nice, Toulon et Marseille et a déjà travaillé avec les experts d'Eau et Perspectives. Les deux entreprises ont également effectué plusieurs missions dans la région concernant la tempête Alex d'octobre 2020.. La société compte une dizaine d'experts et bénéficie de plus d'un quart de siècle d'expérience dans ce domaine.

"L'eau dans tous ses aspects devient d'une importance critique pour l'avenir et l'impact du nombre croissant d'inondations et de sécheresses sur les sols nous oblige à mener des recherches supplémentaires et continues", nous a dit Frank De Palmenaer, PDG d'ABO-Group Environment. "La gestion durable de l'eau est essentielle pour que les générations actuelles et futures puissent continuer à utiliser cette ressource naturelle vitale. Avec l'acquisition d'Eau & Perspectives, nous avons l'intention de créer un nouveau département d'hydrologie au sein de notre branche environnement."