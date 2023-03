ABO-Group : prudent pour 2023

(Boursier.com) — En 2022, ABO-Group voit ses revenus globaux augmenter de 9,8% pour atteindre 70,93 millions d'euros (64,59 ME en 2021).

L'Ebitda progresse de +21,7%, à 9,88 ME (8,11 ME en 2021), ce qui laisse une marge de 13,9%. Notamment, l'intégration des acquisitions de 2021 et début 2022 a été en grande partie réalisée, ce qui leur permet d'apporter une contribution positive à la rentabilité du groupe. La pression inflationniste permanente des coûts des sous-traitants, des carburants et du personnel a fortement pesé sur les marges au deuxième semestre.

Le bénéfice net s'établit à 2,21 ME, en hausse de +7,4%. Le bénéfice par action s'établit à 0,21 euro (0,19 euro en 2021).

La dette nette atteint 10,6 ME, un ratio de 1,1x l'Ebitda

Perspectives

En 2023, ABO-GROUP prévoit de continuer à répondre à la prise de conscience et aux réglementations croissantes en matière de changement climatique, d'environnement, de santé et de bien-être, qui sont des moteurs de la croissance et de la diversification de ses activités. A moyen terme, la direction générale et les directions opérationnelles confirment leur confiance dans le plan visant à atteindre le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2025 au plus tard.

"Avec une croissance du chiffre d'affaires de 10% et un Ebitda de 10 millions d'euros, ABO-GROUP réalise à nouveau sa meilleure année, comme en 2021. Le groupe a réussi à poursuivre sur la lancée du début d'année, en combinant la croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires avec la restauration de ses marges grâce à l'intégration des acquisitions de 2021 et 2022 et à un contrôle rigoureux des coûts. L'étroitesse du marché du travail, la volatilité des prix de l'énergie et l'indexation des coûts ont néanmoins fait de la deuxième moitié de 2022 une période compliquée pour nos entreprises", commente Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group Environment qui ajoute : "Nous avons également commencé 2023 en flèche avec les acquisitions déjà annoncées de DynaOpt et SEGED en France. Cela permet à nouveau à ABO-GROUP d'étendre son portefeuille de services de monitoring et de gestion des eaux, et d'ajouter une mine de connaissances et d'expérience dont profitera l'ensemble du groupe. Au niveau opérationnel, nous disposons d'un carnet de commandes bien rempli qui s'est déjà renforcé au début de l'année avec un certain nombre de contrats importants. La prudence est toutefois de mise, compte tenu des difficultés persistantes en matière de recrutement et d'indexation des coûts".